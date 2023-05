Se espera que Daniel Penny se entregue por cargos de homicidio involuntario por la muerte de Jordan Neely en el metro de Nueva York

“Cuando el señor Penny, un veterano de la Marina condecorado, intervino para protegerse a él y a sus compañeros neoyorquinos, su bienestar no estaba asegurado”, dijo el bufete de abogados de Raiser and Kenniff, PC, en un comunicado. “Arriesgó su propia vida y seguridad, por el bien de sus compañeros de viaje. El desafortunado resultado fue la muerte no intencionada e imprevista del señor Neely”.

