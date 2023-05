Perdió a su hijo por suicidio después de una estafa de ‘sextorsión’. Ahora este legislador está luchando para salvar a otros adolescentes

“Si puedes extorsionar a 10 adolescentes que no van a decir nada por US$ 100 cada uno, y hacer todo eso con una imagen que obtuviste de una menor, es bastante simple”, dice. “Y los adolescentes, cada vez que ven que reciben esa atención (de una menor), no necesariamente están pensando”.

“Él les decía que les daría más dinero, por favor no envíen estas imágenes… no les importó”, dice Guffey. “Creo que en su mente era demasiado, y no sabía cómo superaría eso”.

