“Nuestra comunidad es más fuerte”: Buffalo se muestra resiliente un año después de la masacre en un supermercado

Mark Talley, cuya madre, Geraldine Talley, fue asesinada en la masacre racista, dice que publicará un libro titulado “The Day the Devil Came to Buffalo” sobre los recuerdos más entrañables que tiene de su madre, su rabia, su conmoción y su dolor.

