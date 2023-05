Christiane Amanpour expresa su desacuerdo por el foro de CNN con Trump; dice que tuvo un “intercambio muy sólido” con el presidente de CNN

“Sean sinceros, pero no neutrales”, instó Amanpour. “(Informar sobre) ambos lados no siempre es objetividad. No los lleva a la verdad. Extraer una falsa equivalencia moral o fáctica no es ni objetivo ni veraz. La objetividad es nuestra regla de oro y consiste en sopesar todos los lados y escuchar todas las pruebas, pero sin apresurarnos a equipararlos cuando no hay equiparación”.

