La Corte Suprema de EE.UU. protege a Twitter en famoso caso por responsabilidad de contenido terrorista

La administración Biden también intervino en el caso. En un escrito presentado en diciembre, argumentó que la Sección 230 protege a Google y YouTube de demandas “por no retirar contenidos de terceros, incluidos los contenidos que ha recomendado”. Pero, según el escrito del gobierno, esas protecciones no se extienden a los algoritmos de Google porque representan el discurso de la propia empresa, no el de otros.

