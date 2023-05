Muere a los 59 años Andy Rourke, bajista de The Smiths

Rourke se unió a The Smiths en 1982 y tocó junto a la banda hasta su separación en 1987 antes del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Strangeways, Here We Come”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.