Amanda Gorman está “destrozada” por la decisión de un distrito escolar de restringir su poema después de que un padre se quejara de que contenía “mensajes de odio”

“Escribí ‘The Hill We Climb’ para que todos los jóvenes pudieran verse reflejados en un momento histórico. Desde entonces, he recibido innumerables cartas y videos de menores que se han inspirado en ‘The Hill We Climb’ para escribir sus propios poemas”, escribió. “Robar a los niños la oportunidad de encontrar su voz en la literatura es una violación de su derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión”.

