Pero su decisión de no mencionar al expresidente por su nombre subraya no solo la fortaleza de la campaña de Trump, sino también el hecho de que DeSantis no ha resuelto una de las preguntas más apremiantes de su candidatura: cómo enfrentarse a Trump sin alejar a sus seguidores que podría estar abiertos a un abanderado menos errático de “Make America Great Again”.

Fue notable que DeSantis, aunque obviamente atraía a una audiencia primaria republicana, casi no tenía nada que decir a los estadounidenses que no comparten su ideología conservadora. No hubo alcance a una audiencia más amplia y menos partidista. Y no tiene sentido que DeSantis, de ser elegido, represente a todos los estadounidenses o tenga alguna visión de cómo lideraría el mundo occidental en un momento de gran inestabilidad internacional.

“El fallido anuncio de campaña de Ron DeSantis es otro ejemplo de por qué no está listo para el trabajo. Hay mucho en juego y la lucha para salvar a Estados Unidos es demasiado crítica como para apostar por un novato que claramente no está listo para el horario de máxima audiencia”, dijo Karoline Leavitt, portavoz del PAC Make America Great Again, alineado con Trump.

