Las fotos del estilo icónico de Tina Turner: los vestidos emblemáticos y más atrevidos

Uno de los looks más repetidos de Turner fue el que marcó su regreso a mediados de la década de 1980: la chaqueta de mezclilla, la minifalda de cuero y los tacones de aguja negros que usó mientras se pavoneaba por la ciudad de Nueva York en el video musical de “What’s Love Got to Do with It”. Otros momentos de estilo dominante también han perdurado en la memoria colectiva, desde el reluciente vestido rojo sin mangas que usó en los Grammy de 1985 hasta el mono de cuero negro con el que cantó en el Super Bowl en 2000.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.