Celine Dion cancela toda su gira “Courage World Tour” por problemas de salud

“Desgraciadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten utilizar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada”.

“Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más”, dice un anuncio en las redes sociales de la cantante. “Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que todos sepan que no me rindo… ¡y que estoy deseando volver a verlos!”.

