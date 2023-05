Ron DeSantis va tras Trump como nunca antes lo había hecho

“‘Rob’ DeSanctimonious y sus números en las encuestas están cayendo como una roca. Casi me inclinaría a decir que son caídas récord”, publicó Trump en Truth Social este jueves. “La cuestión es si Rob es joven, inexperto e ingenuo o, lo que es más preocupante, si es un tonto que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ya tenemos uno de esos en el cargo, no necesitamos otro. Necesitamos a MAGA”.

