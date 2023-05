Britney Spears se reencuentra con su madre después de tres años

“¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y a las llamadas me hacen sentir desesperada!”, escribió Lynne Spears. “He probado de todo. Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.

Lynne Spears no comentó públicamente sobre la reunión. En agosto de 2022, le hizo una súplica a su hija y escribió en las redes sociales: “¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades!”.

