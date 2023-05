Estados Unidos dice que un avión chino realizó una “maniobra innecesariamente agresiva” al interceptar un avión espía estadounidense sobre el mar de China Meridional

En los últimos años, el mar de China Meridional se ha convertido en un importante punto de conflicto potencial en la zona de Asia-Pacífico. Esta estratégica vía fluvial no solo alberga vastos recursos pesqueros, petrolíferos y de gas, sino que por ella pasa aproximadamente un tercio del transporte marítimo mundial, con un valor de unos US$ 3,4 billones en 2016, según el Center for Strategic and International Studies’ China Power Project.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.