Niño de 11 años de Mississippi que recibió un disparo de un policía tras pedir ayuda al 911 dice que rezó y cantó para seguir con vida

Featherstone, el alcalde, dijo que no puede apoyar el despido del policía “antes de conocer todos los hechos, y en este momento no conozco todos los hechos”. Asimismo, añadió que no ha visto la grabación de la cámara corporal del incidente y que no ha hablado con Capers.

“Si no me hubiera informado sobre el caso, no habría creído que esto pudiera ser posible. ¿Un agente entrenado disparó a un niño desarmado de 11 años?”, dijo a CNN Carlos Moore, el abogado que representa al niño y a su madre. “Que hiciera esto, disparar a un niño que obedeció sus órdenes, salió con las manos en alto, y recibió un disparo en el pecho. Inaudito”.

Aderrien Murry cantó la canción evangélica “No Weapon Formed Against Me Shall Prosper” en los momentos posteriores al tiroteo del 20 de mayo, según declaró este martes a Nick Valencia, de CNN, en una entrevista. Luego le dijo a su madre que le dijera a su familia y a su profesor que “sentía lo que había hecho”.

