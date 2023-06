El precio de una boda promedio en EE.UU. acaba de alcanzar los US$ 29.000

Nueva York — US$ 43.536. San Francisco, Oakland y San José, California — US$ 37.284. Boston — US$ 35.902. Filadelfia — US$ 34.111. Miami-Ft. Lauderdale — US$ 33.622. Washington — US$ 33.199. Chicago — US$ 32.281. Los Ángeles — US$ 30.712.

El coste medio de una boda, a nivel nacional en Estados Unidos, para 2023 es de US$ 29.000, US$ 1.000 más que en 2022, según la web de planificación de bodas Zola. Y en algunas grandes ciudades de EE.UU., el coste puede llegar a los US$ 35.000 o incluso más.

