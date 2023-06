Nicki Nicole se adentra en su “Alma” para su tercer álbum: lo que superó y por qué el disco fue sanador

“En Tienes mi alma hablo de que alguien más tiene poder sobre mí. No me gusta que alguien tenga este poder sobre mí, que pueda realmente jugar con lo que yo lo quiero y me daba orgullo (rabia) hablar de eso”, dice la intérprete.

“La que más duele es Ya no. Es la más triste, por así decirlo, porque dije muchas cosas que cuando estás sola con tus pensamientos y sabes que te van a empezar a llegar, no quieres que te llegue. Me pasó con esa canción. La letra empezó a salir y dije: uy, acá voy a empezar a tirar todo lo que ya sé que me está pasando, pero no quiero que me pase más”, confesó Nicki Nicole.

“Yo creo que el hecho de poder hacer este disco y de sanar a través de él me cambió mucho. Empecé a decir todas las cosas que no sabía que me estaban pasando y empecé a sanar y hacer catarsis en el estudio. (Como) tengo que sacar estas canciones, tengo que sacar este disco, tengo que encontrar este concepto de alma, porque realmente la música me sanó muchísimo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.