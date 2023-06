La luna de fresa iluminará el cielo este fin de semana. Te contamos dónde podrás verla y cuáles serán los próximos fenómenos astronómicos

El nombre de esta última luna llena de la primavera boreal, que a veces es la primera luna llena del verano boreal, no tiene nada que ver con la apariencia o el color de la luna. La luna de fresa obtuvo su nombre de las tribus nativas americanas “para marcar la maduración de las fresas ‘producidas en junio’ que están listas para ser recolectadas”, según The Old Farmer’s Almanac, que señala: “A medida que florecen las flores y maduran las primeras frutas, junio es un tiempo de gran abundancia para muchos”.

(CNN) — La luna de fresa iluminará el cielo nocturno este fin de semana. Puedes ver la salida de la luna llena justo después de la puesta del sol en dirección sureste. Alcanzará la iluminación máxima a las 11:42 p. m. ET este sábado y se verá llena durante tres días, según la NASA. Averigua tu hora pico local usando la calculadora de luna llena de The Old Farmer’s Almanac y verifica el pronóstico local.

