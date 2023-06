Los Denver Nuggets, en datos: origen, postemporada, jugadores históricos, escudo

La franquicia de Denver nació en 1967 y fue uno de los equipos fundadores de la American Basketball Association (ABA) en ese mismo año, liga que se creó para rivalizar con la NBA -que en esos momentos ya casi cumplía 20 años de existencia-, señala la enciclopedia Britannica. Al inicio, no se llamaban Nuggets, sino Rockets. Sin embargo, con su llegada a la NBA en 1976, tuvieron que cambiar de nombre a Nuggets porque en la liga ya estaban los Houston Rockets. El panorama de los Nuggets parecía prometedor en sus inicios en la NBA: en las dos primeras temporadas que jugaron, el equipo de Denver ganó el título divisional e incluso llegó a una final de conferencia, pero no logró avanzar más. Desde entonces hasta la fecha, los Nuggets han tenido periodos exitosos en temporadas regulares, pero en postemporada no ha tenido los resultados necesarios para ganar el campeonato. Jokic tiene la oportunidad de llevar el primer título de NBA a Denver.

