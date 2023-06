Aviones de combate de EE.UU. respondieron a un avión que finalmente se estrelló en Virginia, según funcionario estadounidense

John Rumpel dijo a The Washington Post que los miembros de su familia, incluida su hija, una nieta y su niñera, estaban a bordo. Según declaró a The New York Times, la familia regresaba a East Hampton (Nueva York) tras un viaje de cuatro días a su casa de Carolina del Norte, y añadió que su nieta tiene dos años.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.