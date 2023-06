Zlatan Ibrahimovic anuncia su retiro del fútbol a los 41 años

“Quiero dar las gracias a mi segunda familia. A los jugadores, al entrenador y a su equipo por la responsabilidad que me han dado. Quiero dar las gracias a los directivos por la oportunidad que me han dado. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero darles las gracias de corazón a ustedes, los aficionados.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.