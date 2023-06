ANÁLISIS | Cómo un discurso de DeSantis captó la dinámica que podría decidir las elecciones de 2024

Las críticas a Biden sobre temas como la inflación, la frontera y el crimen “son realmente buenas para los votantes indecisos; son cosas que el votante independiente promedio de tendencia derechista buscará”, dijo Sarah Longwell, fundadora del Republican Accountability Project, un grupo republicano crítico de Trump. “Pero al tratar de superar el Make America Great Again de Trump, DeSantis corre el peligro de encontrarse en la misma categoría que Trump en relación a esos votantes indecisos a los que no les gustará una prohibición del aborto desde las seis semanas de embarazo y a quienes no les gustará su enfoque implacable en materia de la batalla cultural, dijo.

