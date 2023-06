ANÁLISIS | Terminó el contrainterrogatorio del príncipe Harry en el caso de hackeo de su teléfono contra un medio de comunicación. ¿Cómo le fue?

“Durante toda mi vida, la prensa me engañó, encubrió el delito y me senté aquí en el tribunal sabiendo que (los demandados tienen) las pruebas frente a ellos y que (el abogado de la oposición) el señor Green sugiriera que soy especulando… no estoy seguro de qué decir al respecto”, dijo el duque.

Muchos observadores estudiaron detenidamente el comportamiento del príncipe Harry en la corte, pero él mantuvo la calma en todo momento y no reveló ninguna bomba que pudiera avergonzar aún más a su familia en general. Aunque eso no quiere decir que no hubo puntos que fueran incómodos de escuchar.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.