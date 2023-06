Este país tiene los mejores vinos del mundo para 2023

Los Malbec argentinos y los Riesling alemanes obtuvieron dos Best in Show cada uno, y hubo dos Best in Show para Grecia y Sudáfrica.

Italia obtuvo siete Best in Show –todos tintos de Toscana y Piamonte–, mientras que Portugal (tres “Best in Shows”) destacó en Oporto y Madeira.

Francia y España, países tradicionalmente vinícolas, obtuvieron ocho medallas Best in Show cada uno. El mejor champán fue un Blanc de Blancs Brut Grand Cru sin añada, mientras que los mejores burdeos fueron los de Château Fayat y Château de Rochemorin. Y si le interesa el jerez, el Harveys 30 Years Amontillado y el Lustau’s 30 Years Old Oloroso son los mejores.

