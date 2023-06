Las frases de Lionel Messi y el comunicado del Barcelona: los porqués del regreso que no fue

urielblanco

(CNN Español) — Lionel Messi ya tiene nuevo equipo. No es en Arabia Saudita. Tampoco en su querido Barcelona. El nuevo destino del astro argentino se encuentra en Estados Unidos y es el Inter de Miami de la CNN.

Fueron meses de mucha especulación. Se decía que Messi tenía ofertas de varios clubes, pero los nombres que más sonaban eran el Barcelona y el propio Inter de Miami.

La opción que más atraía los reflectores era el regreso al Barça, pues, tras una tumultuosa salida del club catalán en 2021 —en una situación en que Messi tuvo que buscar otro equipo repentinamente por “obstáculos económicos y estructurales” en relación al Barcelona y las normas de La Liga—, muchos soñaban con el retorno de la leyenda blaugrana.

Sin embargo, el regreso no se pudo dar y Messi decidió irse al Inter de Miami, como señaló en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport, en donde además dijo que, entre sus razones para tomar su decisión, estuvo el alejarse del foco público bajo el que estuvo en los últimos años y pensar en el futuro de su familia y el suyo.

Messi confirma que jugará en la MLS

El comunicado del Barcelona

El Barcelona publicó un breve comunicado este miércoles tras conocerse el fichaje de Messi con el club de la MLS de Estados Unidos. En su mensaje, el club catalán señaló que presentó una propuesta a Messi tras la voluntad del jugador y del Barça de que volviera a vestir la camiseta bluagrana.

No obstante, agregó, “el presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”.

¿Qué dijo Messi? ¿Por qué decidió no ir al Barcelona?

Con estas declaraciones, parece que ambas partes quedaron alejadas en sus posturas.

Si bien el Barcelona señaló que presentó una propuesta, Messi fue claro e indicó que faltaban más cosas para que su regreso se diera. Y lo dejó claro en sus principales frases de la entrevistas.

“No quería dejar mi futuro en manos de otro”

Tras lo vivido en 2021, cuando Messi ya tenía arreglada una renovación de contrato con el Barcelona pero que no se le pudo inscribir por problemas económicos y por las normas que marca La Liga, el astro argentino señaló que parte de su decisión se debió a que no quería volver a pasar por lo mismo y que no quería dejar su futuro en manos de otro.

“Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver. Pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, la cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo. De alguna manera quería tomar mi propia decisión pensando en mí y en mi familia”, dijo Messi.

“Escuché que tenían que vender jugadores”

Messi dijo que, al escuchar que el Barcelona tenía que hacer varios movimientos, decidió no involucrarse en ese proceso, pues no quería que se le volviera a acusar de algo o de quedar como el villano de la historia, como en su salida de 2021.

“Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso.

“La vez que me tuve que ir, la verdad es que también la Liga había aceptado también que me inscriban y al final no se pudo hacer. Y bueno, tenía el miedo de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a las corridas también como pasó que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel y, bueno, quería tomar mi propia decisión, y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barca”, comentó Messi.

“Quiero salir un poco del foco”

El capitán de la albiceleste indicó quería alejarse del foco constante que involucra el fútbol europeo, luego de los dos años que vivió en París, en los que aseguró que no fue feliz.

“Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve dos años en los cuales a nivel familiar estaba tan mal, no lo disfrutaba. Tuve el mes que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero, sacando eso, fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrutar de mi familia, de mis hijos, del día a día y por eso fue un poco también la decisión de no darse lo de Barcelona”, comentó.

Las reacciones al fichaje de Messi por el Inter Miami 0:48

“No nos hacíamos tanta ilusión”

Messi aseguró que su familia y él escuchaban los rumores que lo ligaban de nuevo con el Barcelona y les hacía ilusión; no obstante, por todo lo que pasó en el pasado, también se lo tomaban con tranquilidad.

“Mi familia estaba muy, muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos que podía pasar. Pero obviamente que yo estaba con muchas ganas de de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí (de Barcelona), fue muy difícil”.

“Escuchaba un poco de todo lo que se decía, lo que iba saliendo, lo que dijo Xavi. Se decía que La Liga había dado el ok, pero tampoco es real que la decisión sea mía, porque todavía faltaban muchas cosas y es un verano largo el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé y preferí tomar la decisión antes para terminar ya con esto, estar tranquilo y pensar en las vacaciones y en mi futuro ya planeando lo que lo que sé que va a ser posible”, dijo.

Messi: “Fueron dos años (en París) donde yo no era feliz”

“Un poco sí (influyó el tiempo en el PSG), porque la verdad es que fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba mi vida familiar, me perdía muchas cosas de mis hijos, el cole, yo en Barcelona los llevaba, los iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona, o en compartir actividades con ellos. Y un poco de mi decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de haber conseguido todo en el fútbol y hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar y el bienestar mío”, explicó el campeón del mundo.

Con Laporta casi no hablaba, pero con Xavi sí había mucha comunicación

Messi aseguró que, pese a que la comunicación con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, no era mucha, con el entrenador (y su excompañero) Xavi sí hablaba muy seguido y de hecho le preguntaba si realmente él creía que sería bueno para el equipo.

“Con el presidente Laporta hablé muy poquito en estos dos años, he hablado una o dos veces como mucho. Con Xavi sí que tengo mucha comunicación. Como dije antes, desde que llegó al club, desde antes, pero desde que llegó al club mucho más. Y hablábamos muy seguido, y también hablamos de la posibilidad de que yo pueda volver, y estábamos muy ilusionados porque yo una de las primeras cosas que hice fue preguntarle a él, cuando estaba saliendo todo, si realmente quería que vuelva, si pensaba que iba a ser bueno para el equipo, para él. Y bueno, nos manteníamos en comunicación”, indicó Messi.

“Lo económico nunca fue problema un para mí”

El capitán argentino señaló que la cuestión económica nunca fue un problema para su regreso y añadió que, de hecho, nunca hubo una propuesta formal por parte del Barcelona. Asimismo, dijo que, si el problema hubiese sido el dinero, se habría ido a Arabia Saudita.

“La verdad que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada, incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora, porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no, era la intención, pero no podíamos adelantar nada. Incluso no hablamos de dinero formalmente, pero si hubiese sido una cuestión de dinero, me hubiese ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecían muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”, declaró Messi.

Miami ya quiere recibir a Messi 4:19

“Un poco sí (queda una herida abierta)”

Al ser consultado sobre si queda una herida abierta por no regresar al Barcelona, Messi dijo que sí, sobre todo por no poderse despedir de la gente como a él le hubiera gustado (aunque el club catalán dejó abierta la posibilidad para una futura despedida formal).

“Un poco sí (queda una herida abierta), y un poco porque no me despedí de la gente como me hubiese gustado y como creo que me hubiese merecido, como también lo merecía y lo hicieron los jugadores que nombré al principio (Sergio Busquets y Jordi Alba) y me hubiese gustado irme de esa manera. Había quedado algo feo ahí rodeando como que yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así. Así que por ahí me gustaría llegar en algún momento a tener una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos, que tanto disfrutamos, que padecimos también, pero fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento”, comentó.

¿Volverá Messi algún día? “Es un club al cual amo”

A Messi también le preguntaron si regresaría algún día al club en otro puesto, a lo que respondió que sí, pues le gustaría estar cerca del club e incluso aseguró que en el futuro va a vivir en Barcelona.

“Obviamente que sí (quisiera regresar), siempre me gustaría estar cerca del club. Además voy a vivir en Barcelona y eso es una de las cosas que tenemos clarísimo con con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento, de qué y cuándo, pero ojalá pueda volver algún día a aportar algo al club y ayudar, porque es un club al cual amo, al cual, siempre lo dije, tuve el cariño de la gente durante toda mi carrera y me gustaría estar otra vez”.

