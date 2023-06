OPINIÓN | La crisis de la deuda pública de Estados Unidos se ha zanjado, por ahora

La relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) es una medida comúnmente utilizada para entender la peligrosidad de la deuda de un país. Hasta el año 2022 la deuda constituyó el 124% del PIB, con US$ 30,93 billones. Diversos especialistas consideran que la relación deuda/PIB es solo una medida, y no ofrece una imagen completa de la “peligrosidad” de dicha deuda. En enero de este año se superó el límite de la deuda actual acumulando, hasta el 25 de mayo US$ 31,47 billones. Es decir, debemos más de lo que producimos.

Si el Congreso no autoriza un nuevo límite de la deuda, el gobierno no puede pedir prestado más, pero esto se complica a cada ratito porque el gobierno que sea, demócrata o republicano, gasta cada vez más para satisfacer sus posiciones económicas y sociales. Es importante recordar esto: el techo de la deuda no establece el dinero que tiene el gobierno para gastar, sino más bien el aumento necesario para pagar las deudas que ya ha contraído el gobierno de acuerdo con sus intereses. Como el gasto y los ingresos del Estado se determinan mediante leyes separadas, la deuda crece y crece hasta alcanzar el techo, y hay que aumentarlo, propiciando así las entretenidas luchas políticas.

El techo de la deuda pública de EE.UU. se estableció en 1917 como una medida de disciplina económica, pero desde 2001 es un punto cada vez más agrio en el debate político. En 2001, con el ataque terrorista a las Torres Gemelas y las subsecuentes guerras en Afganistán e Iraq, se aumentó el monto de la deuda, que llegó a US$ 10,63 billones al inicio de la presidencia de Barack Obama en 2009, cuando la presidencia de Bill Clinton la había dejado en US$ 5,73 billones. Y ha seguido creciendo. En septiembre de 2021, con Donald Trump, la deuda estadounidense y su techo subieron a casi US$ 28 billones. Actualmente asciende a US$ 31,4 billones. El acuerdo bipartidista permite que el techo de la deuda suba durante 18 meses, es decir hasta 2025.

