Detienen en Moscú a ciudadano estadounidense por narcotráfico tras comparecer ante el tribunal

Ren TV, un medio sensacionalista ruso, informó de las declaraciones de Leake en comisaría, donde al parecer dijo: “No entiendo por qué estoy aquí. No admito mi culpabilidad, no creo que pudiera haber hecho lo que se me acusa porque no sé de qué se me acusa”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.