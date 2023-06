Ucrania pierde 16 vehículos blindados fabricados en EE.UU., dice un grupo de inteligencia, pero las fuerzas de Kyiv aún ganan territorio

“Son contraataques en los que aprovechamos que el enemigo está rotando, que el enemigo no ha reconocido del todo, no ha coordinado del todo sus unidades, no se ha atrincherado del todo. Aprovechamos eso y los contraatacamos”, Serhii Cherevatyi le dijo a CNN por teléfono.

