ANÁLISIS | La lectura de cargos de Trump por cargos federales es un momento grave para la nación

Por lo general, los funcionarios de rango federal protegen mucho el material clasificado, sabiendo que incluso un error en el manejo de un documento podría causarles problemas con la ley o llevarlos a la cárcel. La acusación de Smith alega que Trump guardó decenas de documentos en una ducha, un salón de baile e incluso un baño en su casa vacacional de Mar-a-Lago, muy transitado. También alega que mostró un documento militar muy sensible a varios invitados en su club de golf de Bedminster y admitió que no podía desclasificarlo porque ya no era presidente. Parte del material que se había negado a devolver al gobierno estaba relacionado con las capacidades nucleares de Estados Unidos y otros países.

Trump, quien sostiene que no ha cometido ningún delito, no ha sido condenado por ningún delito penal. Y hay muchas cosas que aún se desarrollarán. Una acusación típicamente representa la mejor recitación posible de la evidencia en un caso para la acusación. Los testigos no son contrainterrogados en un jurado investigador para probar declaraciones que puedan ayudar al acusado. Y no está claro si este caso irá a juicio antes de las elecciones de 2024.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.