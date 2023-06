ANÁLISIS | Si Trump no es un espía, ¿por qué lo acusan bajo la Ley de Espionaje?

(e) Quien tenga posesión no autorizada, acceso o control sobre cualquier documento, escrito, libro de códigos, libro de señales, boceto, fotografía, negativo fotográfico, plano, mapa, modelo, instrumento, aparato o nota relacionada con la defensa nacional, o información relacionada con la defensa nacional cuya información el poseedor tenga razones para creer que podría ser utilizada en perjuicio de Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera, comunique, entregue, transmita o haga comunicar, entregar o transmitir intencionadamente, o intente comunicar, entregar, transmitir o hacer comunicar, entregar o transmitir la misma a cualquier persona que no tenga derecho a recibirla, o la retenga intencionadamente y no la entregue al funcionario o empleado de Estados Unidos que tenga derecho a recibirla; o …

“Lo puedes detestar, pero no es un espía; no ha cometido espionaje”, dijo el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur. Dijo que los cargos son “ridículos” y “retratan una impresión que no existe”. “Miren quién ha sido acusado bajo la Ley de Espionaje: Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, personas que entregaron información clasificada a organizaciones de noticias para dañar al país o proporcionarla a una potencia extranjera. Eso no ocurrió aquí”, dijo Graham. Trump también esgrimió el mismo argumento durante una comparecencia en Carolina del Norte. “Van a por mí bajo la Ley de Espionaje. Eso es como poner misiles en tu sótano”, dijo. “El Departamento de Justicia de Joe Biden está tratando de argumentar que Trump es un espía, lo que es realmente absurdo”, dijo este lunes por la noche el presentador de Fox News, Brian Kilmeade.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.