Verificación de hechos: la comparación interesada de Trump con el escándalo de los correos electrónicos clasificados de Hillary Clinton en 2016

Este martes por la noche, Trump afirmó sin fundamento que “Hillary Clinton violó la ley y no fue acusada” porque “el FBI y el Departamento de Justicia la protegieron”. Pero un informe exhaustivo de 2018 del inspector general del Departamento de Justicia concluyó que los investigadores tomaron la decisión correcta al no acusar a Clinton y que su toma de decisiones no estuvo motivada por prejuicios políticos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.