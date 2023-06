Los “problemas sistémicos” de la Policía de Minneapolis llevaron al homicidio de George Floyd, dice el Departamento de Justicia

“Por ejemplo”, dijo Garland este viernes, “después de que agentes de la Policía detuvieran un coche en el que viajaban cuatro adolescentes somalíes-estadounidenses, un agente les dijo: ‘¿Se acuerdan de lo que pasó en Black Hawk Down [la batalla de Mogadiscio]? ¿Cuando matamos a un puñado de los suyos? Estoy orgulloso de ello. No terminamos el trabajo allí. Si lo hubiéramos hecho, ustedes no estarían aquí ahora'”.

