Bad Bunny y otros artistas buscan que se desestime un caso de derechos de autor sobre ritmos de reguetón

En mayo, un jurado de Manhattan dictaminó que “Thinking out Loud” de Ed Sheeran no infringía los derechos de autor de la canción de Marvin Gaye “Let’s Get It On”. Pryor Cashman también representó a Sheeran en el caso.

“Los demandantes reclaman la propiedad de todo un género musical básico –el ‘ritmo del reguetón’– basado en elementos musicales comunes simples y no protegibles, que no son más que golpes de batería comunes de notas sueltas”, sostuvo otra moción presentada por WK Records, Mr. 305 Inc de Pitbull, Maluma y otros 11 demandados.

