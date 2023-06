El tráiler de ‘Priscilla’ repasa la historia de amor de la icónica pareja de Elvis

“Priscilla” está protagonizada por el actor de “Euphoria” Jacob Elordi como Elvis y Cailee Spaeny como Priscilla. La película está basada en las memorias de 1986 “Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N’ Roll”, que Priscilla Presley escribió junto con la escritora Sandra Harmon.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.