El jefe del grupo mercenario Wagner acusa al liderazgo militar de Rusia de bombardear sus fuerzas y anticipa una respuesta

En una publicación posterior de Telegram, Prigozhin aclaró que su crítica al liderazgo militar ruso fue una “marcha de la justicia” y no un golpe de Estado. “Esto no es un golpe militar, es una marcha de la justicia. Nuestras acciones no interfieren con las de las tropas de ninguna manera”, dijo Prigozhin.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.