Putin corre el riesgo de perder su férreo control del poder. Las próximas 24 horas son críticas

Mientras se desarrolla este raro drama jacobino de la fragilidad humana rusa, no es inevitable que se produzcan mejoras. Puede que Prigozhin no gane y que no se derrumben los cimientos del control del Kremlin. Pero un Putin debilitado puede hacer cosas irracionales para demostrar su fuerza.

Dijo parcialmente la verdad sobre los desastrosos comienzos de la guerra: Rusia no estaba amenazada por un ataque de la OTAN y los rusos no estaban siendo perseguidos. El único engaño que mantuvo fue sugerir que los altos mandos rusos estaban detrás del plan de invasión, y no el propio Putin. Las fuerzas de Wagner se han reunido muy rápido y se han movido rápidamente hacia Rostov. Eso es difícil de hacer espontáneamente en una tarde.

