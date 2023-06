ANÁLISIS | Biden vs Trump: la contienda de 2024 que un número histórico de estadounidenses no quiere

Una encuesta de CNN/SSRS de principios de este mes reveló que había más estadounidenses que no veían con buenos ojos ni a Biden ni a Trump que los que tenían una opinión favorable de cualquiera de los dos. Una pluralidad (36%) no veía a ninguno de los dos candidatos con buenos ojos, mientras que el 33% tenía una opinión favorable de Trump y el 32% de Biden. Si nos limitamos a los votantes registrados, el 31% no veía favorablemente ni a Biden ni a Trump.

