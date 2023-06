Biden insiste en que EE.UU. y sus aliados no tuvieron nada que ver con la insurrección del grupo Wagner contra Rusia

“Mientras estamos hablando aquí, en este momento, las fuerzas ucranianas siguen luchando por su país; todavía están tratando de recuperar el territorio capturado… y todavía están infligiendo bajas”, dijo Kirby. “Por lo tanto, lo que ocurrió en Rusia este fin de semana pasado no cambió esos hechos: no cambió los hechos para nosotros, no cambió esos hechos para Ucrania, (y) absolutamente no van a cambiar nuestro apoyo continuo”.

“Teníamos que asegurarnos de no dar a Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente o a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos implicados. No tuvimos nada que ver. Esto formaba parte de una pelea que ocurre dentro del sistema ruso”, destacó Biden.

