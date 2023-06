Casi 45 millones de personas están bajo alerta por calor, mientras ola de calor del sur se intensifica

Se espera que Dallas alcance los 40º C este martes, mientras que en Nueva Orleans se prevén 36,6º C. Los niveles de humedad extremadamente altos harán que se sientan entre 43 y 46 grados centígrados en gran parte del centro, este y sur de Texas, así como en la mayor parte de Louisiana y el sur de Mississippi. Algunas zonas podrían llegar a alcanzar los 49º C.

