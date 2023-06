Conoce a la viajera de los trucos virales para empacar bien tu maleta

“Cada día recibo dos o tres mensajes de gente que me dice: ‘Dios mío, funcionó. Acabo de llegar, estamos en una suite. Tenemos champán. Muchas gracias. Nunca lo habría pedido si no me hubieras metido la sugerencia en la cabeza'”, cuenta Dickenson.

“La almohada fue un gran triunfo, porque no solo lo he hecho yo, sino que he recibido montones de mensajes de gente que también lo ha hecho”, dice Dickenson, que cuenta que incluso ha estado en un aeropuerto y ha escuchado a otros viajeros decir que lo estaban probando.

“El chaleco de pesca es una chaqueta. ¿Qué haces con las chaquetas? Las pones en una bandeja. ¿Sacas todo de los bolsillos? No. En una chaqueta normal, no. ¿Por qué ibas a hacerlo en un chaleco de pesca? Es completamente lo mismo”, dice Dickenson, quien subraya que al personal de seguridad del aeropuerto no le preocupa el peso del equipaje, sino asegurarse de que no transportas objetos ilegales o demasiados líquidos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.