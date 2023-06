La ola de calor extremo se extenderá por el centro de EE.UU. este miércoles

Este miércoles, el calor de 38º C se extenderá hacia el norte hasta Oklahoma y Kansas, así como hacia el este hasta Arkansas y Luisiana. En Oklahoma City se espera una máxima de 41 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. El índice de calor oscilará entre 38º C y 46º C en gran parte de las llanuras centrales y meridionales, así como en el valle inferior del Mississippi.

Este martes se batieron o empataron varios récords diarios de temperaturas máximas, como en el aeropuerto Hobby de Houston (37 grados centígrados), Corpus Christi (38,3º C), Laredo (42,7º C) y Del Rio (43,3º C). Para Del Rio, este martes fue el décimo día consecutivo en el que se batió un récord de temperatura máxima.

