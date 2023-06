La madre de Stephen ‘tWitch’ Boss comparte los últimos mensajes que intercambió con su hijo

“En este momento supongo que me estoy dando cuenta”, dijo. “Cuando me despierto por la mañana, me doy cuenta de que, Dios mío, no está aquí físicamente. Pero luego, en mi cabeza, le oigo decir: ‘Hola, mamá. Estoy bien'”.

(CNN) — Hace seis meses que se suicidó Stephen “tWitch” Boss, el DJ de “The Ellen DeGeneres Show” y bailarín que saltó a la fama en “So You Think You Can Dance”. Ahora su madre ha hablado abiertamente sobre el proceso de asimilar la pérdida.

