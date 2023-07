Britney Spears asegura que la golpeó el guardia de seguridad que protegía a Victor Wembanyama, jugador de la NBA

“Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’, y esa persona me agarró por detrás”, dijo. “No vi lo que pasó porque caminaba recto y me dijeron ‘no te detengas’. Pero esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Solo sé que los de seguridad la empujaron. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la apartó. No me detuve a mirar”, completó.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y ya he tenido bastantes. No estaba preparada para lo que me pasó anoche”, escribió Spears en su cuenta verificada de Instagram este jueves.

