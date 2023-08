Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, estaba a bordo de un avión que se estrelló al noroeste de Moscú, según medios estatales rusos

El presidente EE.UU. Joe Biden, sugirió que Putin podría haber estado detrás del accidente. “Como recordarán, me preguntaron sobre esto”, dijo Biden a CNN. “Dije que tendría cuidado con cómo expresarme. No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende”.

