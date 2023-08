Conclusiones del primer debate de las primarias presidenciales republicanas

Con Trump ausente en el debate de este miércoles, el objetivo de la mayoría de los participantes en el debate no era DeSantis o el senador de Carolina del Sur Tim Scott o cualquier candidato que haya ocupado alguna vez un cargo electo. Era el recién llegado Ramaswamy. El primer ataque al empresario de Ohio vino de Pence: “Vivek, hace poco dijiste que un presidente no puede hacerlo todo. Bueno, tengo noticias para ti, Vivek. He estado en el pasillo. He estado en el Ala Oeste. El presidente de Estados Unidos tiene que enfrentarse a todas las crisis a las que se enfrenta Estados Unidos”.

