Estas cinco ciudades podrían estar a un desastre natural de una catastrófica crisis hídrica

La legislación de infraestructura de 2021 firmada por el presidente Joe Biden incluye alrededor de US$ 30.000 millones para agua potable, y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 otros US$ 550 millones para infraestructura de agua. Pero los expertos dicen que esas cifras no son suficientes para compensar décadas de desinversión y mala gestión en todo el país.

