Argentinos, tailandeses, estadounidenses y más: los extranjeros muertos y desaparecidos en Israel

El padre de Loren, Danny Garcovich, señaló a CNN Chile que el último contacto que tuvo con su hija fue a las 12:30 p.m. del sábado 7 de octubre. Loren se encontraba en un kibutz (comuna agrícola israelí) donde reside, cuando ocurrió un ataque. “Ella desesperada decía que había gente dentro de la casa, que estaban rompiendo todo y pedía auxilio, si alguien podía acercarse, si alguien podía llegar, auxiliarla… desgraciadamente no había suficiente personal como para contrarrestar tantos puntos de ataque simultáneamente. No había personal suficiente hasta que llegó refuerzo del ejército”, afirmó Danny Garcovich, quien estima que 30 minutos después, tanto su hija como su esposo, Iván Illaramendi -de nacionalidad española- “ya no estaban ahí en la casa, los secuestraron, robaron el auto”.

