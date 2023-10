Cómo la Conquista de América se cobró la vida de más de 50 millones de personas

Una de las explicaciones posibles, según los investigadores de UCL, debe buscarse en el sistema inmunitario de los indígenas: estaban aislados de la población de los otros continentes y no habían entrado en contacto con patógenos mortales. Eso “dio lugar a lo que se dio en llamar epidemias de “suelo virgen”: si no morían víctimas de la viruela, lo hacían por la subsiguiente ola de gripe, y los que sobrevivían a ambas no podían superar el sarampión”. “Las guerras, las hambrunas y las atrocidades cometidas por los conquistadores hicieron el resto”, sintetizan.

No se trata de que Colón, mandatado por los reyes españoles, no haya descubierto nada nuevo mientras buscaba una ruta a las Indias Orientales. Esa narrativa que lo presentaba como ‘descubridor de América’ ya ha sido ampliamente superada en múltiples espacios: el ‘Nuevo Mundo’ solo era nuevo para los europeos en cuyo nombre navegaba. No era nuevo para los pueblos indígenas habían estado viviendo allí durante siglos y para Leif Eriksson y los vikingos ya habían estado allí cinco siglos antes.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.