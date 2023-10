Muere a los 80 años Louise Glück, la poeta y ganadora del premio Nobel

Louise Glück continuó escribiendo y enseñando hasta el final de su vida, más recientemente como profesora de poesía en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y en el programa de escritura creativa de la Universidad de Stanford. Ganar el Premio Nobel de Literatura le generó “pánico”, como dijo en su discurso de aceptación, pero también la inspiró a renunciar a parte del control que sentía que tenía sobre su trabajo. Y aunque temía que la nueva atención pudiera hacer que escribir fuera más difícil, no complicó su proceso creativo, al menos no más de lo que ya lo hacía.

