Las conmociones cerebrales pueden ser más graves de lo que se cree. Aquí, una guía para evitarlas, identificarlas y tratarlas

Es difícil precisar el número de conmociones cerebrales que ocurren anualmente, porque las personas a menudo no buscan ayuda, pero el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh estima que cada año ocurren entre 1,7 millones y 3 millones de conmociones cerebrales relacionadas con deportes y recreación, la mitad de las cuales quedan no reportadas o no detectadas. Esa estimación ni siquiera cuenta las conmociones cerebrales por otras causas.

Y lejos de ser algo que deba tomarse a la ligera, las conmociones cerebrales se clasifican como lesiones cerebrales traumáticas, dijo Julie Stamm, autora del libro “The Brain on Youth Sports: The Science, the Myths, and the Future”, al corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta en el podcast ‘Chasing Life’.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.