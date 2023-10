¿Qué les piden los ciudadanos al nuevo presidente o presidenta de Ecuador? Estos son los retos del nuevo gobierno

Giselle, quien prefiere no decir su apellido, cuenta con voz entrecortada que tiene un diagnóstico de cáncer terminal y que no tiene esperanzas en lo que pueda hacer el nuevo mandatario si no sabe escuchar a la población, aunque considera que la delincuencia es el tema más urgente.

“La gente no está segura, la gente no se siente segura, sales a la calle y te enfrentas a personas que cierran sus negocios temprano o personas que tienen miedo de salir cuando hace años no vivíamos eso”, dice Avilés.

